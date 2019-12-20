Иосиф Пригожин возмутился тем, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы

Наталья Фриске возвращается на музыкальную сцену. Недавно она вместе со звездами отечественного шоу-бизнеса выступала на благотворительном вечере. Девушка завила мелкие кудри, сделала легкий макияж и стала еще больше походить на покойную сестру Жанну. Но не все обрадовались поразительному сходству — в числе критиков оказался продюсер Иосиф Пригожин, пишет KP.RU.

Наталья на вечере презентовала гостям новую песню. Кроме этого, новоиспеченная певица исполнила в караоке композицию Жанны Фриске «А на море белый песок». Поразительное сходство в жестах, мимике и поведении заметили все — Наталья перевоплотилась в сестру.

Но нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу за отсутствие индивидуальности и попытки заработать на имени умершей Жанны. Скептически относится к таким выступлениям и продюсер Иосиф Пригожин.

«Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией — это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка», — считает Пригожин.

Он утверждает, что невозможно повторить успех Жанны Фриске, так как певица самостоятельно создала свой образ, а ее младшая сестра пытается выжить последние капли из ее популярности.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске порадовала подписчиков милым фото.