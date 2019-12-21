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Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

, 1:10 | Анастасия Игонина Видео 72

Врач пояснила: бороться надо не с самим весом, а со сбоями в работе организма.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer

Эндокринолог рассказала, как раз и навсегда избавиться от ненавистного жира на животе. Врач американского Центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден уверена: чаще всего проблема кроется в низком метаболизме.

Основные признаки проблем со скоростью метаболизма — постоянное чувство усталости, вялось и упадок сил, частые головные боли. Обратить внимание стоит и на выпадение волос. Также стоит бить тревогу, если вы стали набирать вес несмотря на то, что количество и объемы порций не увеличились.

Бороться с жировыми отложениями, вызванными низким метаболизмом, модно при помощи ускорения обмена веществ. Врач советует заняться набором мышечной массы — процесс как раз повышает скорость метаболизма.

Также стоит снизить энергетическую ценность ежедневного рациона — примерно на 250 килокалорий. Однако при этом важно оставить достаточно калорий, поскольку голод, напротив, замедляет обмен веществ — организм в этот момент начинает запасать жир впрок, опасаясь, что недоедание может быть длительным.

В рацион необходимо ввести повышенное, но разумное, количество белков и полезных жиров — растительное масло в салатах, орехи и авокадо.

При этом Лоуден предупреждает: незамедлительных результатов ждать не стоит. Телу потребуется время, чтобы перестроиться, поэтому желающим похудеть нужно запастись терпением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента.

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