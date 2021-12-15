Нож или овощи: почему даже удаление части желудка не всегда помогает похудеть?

Помогает ли резекция желудка в стремлении похудеть и что делать, если не удается сбросить вес, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

Многие знаменитости в стремлении моментально заполучить точеную фигурку устремляются к хирургам, чтобы удалить часть желудка. Уменьшила его объем и звезда «Дома-2» Саша Черно, однако эффект оказался прямо противоположным: девушка пожаловалась, что прибавила в весе после шунтирования. Почему эта операция не всегда помогает и что делать, если не удается сбросить вес, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

«Желудок является мышечным органом, который способен растягиваться. Если вы употребляете большое количество еды, то желудок будет действительно увеличиваться в размерах. Однако если вы едите мало, то желудок уменьшится сам по себе, без операции», — объяснила эксперт.

Желудок и его размеры — не главное для мечтающих о стройном теле. Конечно, в нем расположены рецепторы, реагирующие на поступление еды и подающие сигналы о насыщении в головной мозг, но главные причины того, что человек толстеет, кроются не только в желудке. Более того, как отметила врач, чаще всего причина вообще не в желудке.

«Основной причиной набора веса является инсулинорезистентность, то есть нарушенный углеводный обмен, когда глюкоза не может войти в клетку и превратиться в энергию, под действием инсулина превращаясь в жир», — уточнила диетолог, добавив, что инсулинорезистентность требует лечения.

Вторая частая причина набора веса — наличие хронического воспаления низкого уровня в организме. Об этом воспалении, предупредила врач, человек может даже не подозревать и жить с ним десятки лет из-за отсутствия каких бы то ни было симптомов. Выявить его можно только по факторам воспаления, показатели которых будут повышенными в крови.

«Чаще всего хроническое воспаление появляется в кишечнике, когда в него заселяются патогенные бактерии, грибы, вирусы и гельминты. Они выделяют свои продукты жизнедеятельности, которые являются токсичными для нашего организма. Токсины затем откладываются в жировой ткани, и организм может даже компенсаторно увеличивать количество своей жировой ткани», — разъяснила нутрициолог.

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Кроме этих основных причин набора веса, поставщиками лишних килограммов могут быть нарушения в гормональной системе: снижение уровня гормонов щитовидной железы, увеличение уровня пролактина, снижение уровня половых гормонов. Также немалую роль играют гормоны надпочечников — когда снижается уровень кортизола, и человек начинает компенсаторно «заедать» стресс. При этом человек зачастую не понимает, что он ест для того, чтобы справиться со стрессовой ситуацией, и таким образом обеспечивает поступление лишнего количества еды в свой организм.

«Важно нормализовать работу всех перечисленных систем, а также обеспечивать хорошее поступление энергии. Необходимо вылечить инсулинорезистентность, а также усилить работу митохондрий», — указала специалист.

Митохондрии — это части клетки, отвечающие за процесс сжигания жиров и углеводов. И если последние плохо преобразуются в энергию, то человек начинает испытывать энергетический голод, приводящий к набору массы тела.

«Дело не в желудке. После удаления части желудка человек действительно ест меньше, и за счет этого в первое время идет снижение массы тела. Но затем процесс останавливается, и тело снова возвращается в исходное состояние. Операция не обладает 100%-ной эффективностью для снижения массы тела, потому что человек никак не лечит причины наборы веса», — резюмировала кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

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