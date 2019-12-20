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Ксения Собчак вместе с новым мужем предпочитают единый стиль в одежде

, 14:45 | Алиса Старжевская Видео 166

На открытие модного бутика в ГУМе супруги пришли в черно-белых нарядах.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @xenia_sobchak

После недавнего отдыха на Мальдивских островах Ксения Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым вернулась к светской жизни. На открытии модного бутика телеведущая и режиссер появились в нарядах, выдержанных в одном стиле. Новое фото Собчак выложила у себя в Instagram-аккаунте.

«Уверенно держим декабрьский ритм!» — написала Ксения.

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» выбрала для светского выхода лаконичную белую блузку с откровенным вырезом и черную юбку-карандаш. Ксения обошлась минимумом аксессуаров — кожаным клатчем с огненно-ярким принтом, скромной подвеской и аккуратными серьгами. Прическа и макияж выглядели максимально естественно — звезда подчеркнула губы помадой телесного цвета, слегка подвела глаза и выделила скулы.

Образ Константина Богомолова смотрелся не хуже, чем наряд на звездной супруге. Режиссер выбрал строгий черный костюм. Он не стал заправлять рубашку в брюки — это любимый личный тренд Богомолова.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики оценили вкус популярной пары — фанатам понравились образы, выдержанные в едином «черно-белом» стиле.

«Ксюша видно счастлива! Супер пара»;

«Ксюша и супруга стильным сделала. Молодец»;

«По мужчине сразу видно, что женат, холеность появилась и лоск», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак удалось взбесить полстраны скандалом с «голыми» фото.

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