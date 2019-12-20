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«Святая Ксюша»: как Собчак удалось взбесить полстраны скандалом с «голыми» фото

, 7:53 | Ниса Мурзанаева Видео 146

В соцсети появился хэштег #СобчакПротив40, под которым женщин призывают публиковать откровенные снимки своего тела.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @ekaterina_rubleva, olololnew

История началась пару дней назад, когда Ксения Собчак опубликовала в Instagram эмоциональный пост о «голых» фото женщин, так называемого, «бальзаковского возраста» и старше. Телеведущая попросила приятелей «пристрелить» ее, если она вдруг возьмется выкладывать подобные снимки. Публикация светской львицы подняла на уши буквально полстраны: она набрала почти три тысячи комментариев, на нее отреагировали топовые блогеры, а саму звезду обвинили в эйджизме (дискриминации по возрасту).

Так, бизнесвумен Оксана Лаврентьева показала фотографию оголенной «пятой точки», под которой поделилась своими успехами в предпринимательстве. Как бы демонстрируя — ей есть чем похвастаться, помимо наличия отличного тела. Супруг Лаврентьевой посоветовал Ксении Собчак «не завидовать» его жене.

Instagram @olololnew

Позже к скандалу присоединилась еще одна бизнесвумен, известный издатель Ника Белоцерковская. 49-летняя предпринимательница возмутилась «карнавальным костюмом блюстительницы морали», который, по ее мнению, примерила на себя Собчак. Конфликт светских львиц быстро перешел на личности, и телеведущая напомнила Белоцерковской — раньше она и сама грешила осуждением 40-летних оголившихся женщин.

Микроблогер Екатерина Рублева пошла еще дальше и запустила в соцсети хэштег #СобчакПротив40, под которым опубликовала фото в мини-шортах.

«Особи женского пола, если вам 40+ и вы дочитали этот пост, не засиживаемся, проходим вязать носки внукам. Как завещала вам лишенная возрастных предрассудков святая Ксюша. Эстеты из комитета #СобчакПротив40, простите за кровь из глаз, которая пойдет у вас от просмотра этого ужасного фото», — подписала пост блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова возмутилась скандалом с «голыми» фото 40+ и опубликовала в ответ эротический снимок. Певица считает, что жизнь не заканчивается после 30 лет, а фотографии «с перчинкой» можно выкладывать в любом возрасте.

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