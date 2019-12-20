Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила

О домогательствах продюсера рассказала Анна Шурочкина, известная как певица Нюша. Шокирующее откровение звезды прозвучало в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

По словам артистки, в 12 лет к ней приставали во время кастинга. Туда она пришла с отцом — бывшим участником «Ласкового мая» Владимиром Шурочкиным. В офисе продюсер поспросил отца оставить его наедине с талантливым ребенком.

«Сначала мы просто разговаривали, а потом он попросил раздеться», — сказала Нюша.

К тому моменту она знала, что девочки на кастингах раздеваются для оценки их фигуры. Но ее собеседник попросил оголиться полностью, в том числе снять нижнее белье. При этом, как вспоминает певица, извращенец просил представить, что он доктор. Взволнованная девочка поддалась на уговоры.

Педофил не притронулся к ней, но его любопытство было крайне неприятно маленькой Ане. Ребенок не сразу сказал о случившемся отцу. Узнав об этом, Александр был в шоке. Что происходило дальше, Нюша не узнала. После этой ситуации у нее началась психологические расстройства, с которыми она впоследствии справилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Нюша ответила на вопрос о беременности.