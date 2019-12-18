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«В ожидании чуда»: певица Нюша ответила на вопрос о беременности

, 2:15 | Мия Субботина Фото 298

Артистка поделилась трогательным снимком с мужем.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша поделилась нежным фото с супругом и заинтриговала подписчиков в Instagram. В кадре артистка позирует вместе с мужем Игорем Сивовым на фоне украшенной к Новому году Красной площади в Москве. Исполнительница нежно прижимается к любимому.

«В ожидании чуда», — подписала пост звезда.

Такая фраза заинтриговала фанатов певицы. Они решили, что исполнительница намекает на прибавление в семье и решили прямо спросить ее об этом.

«Беременна что ли?» — написала одна из подписчиц.

«Нет!» — отрезала звезда.

Instagram @nyusha_nyusha

Остальные подписчики отметили, что влюбленные смотрятся прекрасно и написали им комплименты в комментариях.

«Очень красивая пара»;

«Вы такие милые»;

«Очень нежное фото», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша сексуально изогнулась в леопардовом купальнике.

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