«В ожидании чуда»: певица Нюша ответила на вопрос о беременности

Певица Нюша поделилась нежным фото с супругом и заинтриговала подписчиков в Instagram. В кадре артистка позирует вместе с мужем Игорем Сивовым на фоне украшенной к Новому году Красной площади в Москве. Исполнительница нежно прижимается к любимому.
«В ожидании чуда», — подписала пост звезда.
Такая фраза заинтриговала фанатов певицы. Они решили, что исполнительница намекает на прибавление в семье и решили прямо спросить ее об этом.
«Беременна что ли?» — написала одна из подписчиц.
«Нет!» — отрезала звезда.
Остальные подписчики отметили, что влюбленные смотрятся прекрасно и написали им комплименты в комментариях.
«Очень красивая пара»;
«Вы такие милые»;
«Очень нежное фото», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша сексуально изогнулась в леопардовом купальнике.