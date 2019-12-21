Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую красавицу-дочь

Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь. Вместе с 12-летней Юлией актер появился на премьерном показе фильма «Холоп».

Очевидцы светского дебюта девочки отметили, что юная наследница поразила присутствующих манерами и непосредственностью. Юлия непринужденно позировала перед камерами вместе с Крюковым. Фотографии с мероприятия появились на сайте издания «7Дней».

Для первого выхода в свет Юлия выбрала темные брюки и синий топ с открытыми плечами, расшитый пайетками. Дополнили образ черная куртка и белые кроссовки на толстой подошве. Сам Константин пришел на премьеру в сером костюме без галстука.

Юлия — дочь Крюкова от первого брака с Евгенией Варшавской. Вместе супруги пробыли около года, однако за это время на свет успела появиться их общая дочь. Сейчас Константин уже более десяти лет женат на Алине Алексеевой, бывшей ранее его пиар-директором.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка.