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Традиционные елочные базары открылись в России

, 2:00 Эфирная новость 14

В продаже есть отечественные и зарубежные ели. Кроме того, почти во всех регионах можно самостоятельно срубить новогоднее дерево, получив специальное разрешение.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sergey Smirnov

В России открылись традиционные елочные базары. В продаже есть отечественные и зарубежные ели.

Некоторые привезены из Дании и Канады. Наши обойдутся в две-три тысячи, импортные намного дороже. Только в одной Москве открылось 300 торговых точек. В Петербурге меньше — 70.

Почти во всех регионах можно самостоятельно срубить новогоднее дерево, получив специальное разрешение. Но некоторые россияне предпочитают не платить и выбираются в лес без каких-либо разрешительных документов.

В Рослесхозе сейчас усиливают охрану хвойных насаждений в пригородах. В ведомстве напомнили о штрафах за незаконную вырубку. Одна только елка может обойтись в 200 тысяч рублей.

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