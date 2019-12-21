Традиционные елочные базары открылись в России

В России открылись традиционные елочные базары. В продаже есть отечественные и зарубежные ели.

Некоторые привезены из Дании и Канады. Наши обойдутся в две-три тысячи, импортные намного дороже. Только в одной Москве открылось 300 торговых точек. В Петербурге меньше — 70.

Почти во всех регионах можно самостоятельно срубить новогоднее дерево, получив специальное разрешение. Но некоторые россияне предпочитают не платить и выбираются в лес без каких-либо разрешительных документов.

В Рослесхозе сейчас усиливают охрану хвойных насаждений в пригородах. В ведомстве напомнили о штрафах за незаконную вырубку. Одна только елка может обойтись в 200 тысяч рублей.