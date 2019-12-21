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«Каждый раз — как в первый»: певица Asti похулиганила перед выступлением

, 0:55 | Мия Субботина Видео 9

Группа Artik & Asti вышла на сцену во время хоккейного матча.

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Фото, видео: Instagram @artikastiofficial

Группа Artik & Asti выступила на стадионе в Санкт-Петербурге перед многотысячной аудиторией. Выход на сцену состоялся в рамках хоккейного матча между клубами СКА и ЦСКА.

В кадре артистка Анна Дзюба, больше известная под псевдонимом Asti, предстала в розовом брючном костюме, а певец Artik — в худи с символикой хоккейного клуба Петербурга. Также во время выхода на сцену Анна решила похулиганить и показала неприличный жест на камеру. Ролик появился на странице музыкальной группы в Instagram.

«Каждый выход на сцену — как в первый раз. Кто вчера был на нашем выступлении в Питере?» — поинтересовались музыканты у юзеров.

Instagram @artikastiofficial

Восторженные поклонники рассказали, что после выступления любимчиков, некоторым из них удалось сфотографироваться с исполнителем Артемом Умрихиным. Также они осыпали благодарностями и комплиментами артистов.

«Были. И даже умудрились сфотографироваться с Артемом. Спасибо огромное!»;

«Вы бомба»;

«Я была! Спасибо за шикарное выступление!»;

«Каждый раз такой красивый выход. Лучшие», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Asti выходит замуж.

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