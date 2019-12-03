Певица Asti выходит замуж

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за московского предпринимателя Станислава Юркина, пишет издание «Super». Известно, что пара встречается больше полугода.
Страсть между 29-летней певицей и 40-летним бизнесменом вспыхнула буквально сразу после их знакомства, которое произошло в мае этого года. А уже в августе Анна вывела своего бойфренда в свет. Известно, что свадьбу влюбленные запланировали на 2020 год. Для Дзюбы брак будет первым, у Юркина есть дочь от предыдущего брака.
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Обсуждаем предстоящий просмотр премьеры «Однажды в Голливуде»)) а я ему: и че, и че?))😱 Наш первый официальный выход на камеры 😹❤️😌 ну шо, можете спойлить, до конца фильма не буду смотреть комменты 🙌🏼😹 самый интересный получит 1000 ₽ на карту, и мои лайки)😁☝🏼 ну-ка, как фильм то, кто смотрел?)) #однаждывголливуде
Украинская поп-группа Artik & Asti была основана в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным, более известным как Artik.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Asti показала свою «нерабочую сторону».