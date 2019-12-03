Певица Asti выходит замуж

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за московского предпринимателя Станислава Юркина, пишет издание «Super». Известно, что пара встречается больше полугода.

Страсть между 29-летней певицей и 40-летним бизнесменом вспыхнула буквально сразу после их знакомства, которое произошло в мае этого года. А уже в августе Анна вывела своего бойфренда в свет. Известно, что свадьбу влюбленные запланировали на 2020 год. Для Дзюбы брак будет первым, у Юркина есть дочь от предыдущего брака.

Украинская поп-группа Artik & Asti была основана в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным, более известным как Artik.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Asti показала свою «нерабочую сторону».