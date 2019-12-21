Сытные «Хвостики»: оригинальная закуска из шпрот к новогоднему столу

Ни одно новогоднее застолье не обходится без большого количества закусок. Простое, но необычное блюдо «Хвостики» порадует ваших гостей знакомым с детства вкусом и креативной подачей, передает издание «Утро.ру».

Ингредиенты для закуски «Хвостики»

Для сытной закуски вам потребуется банка шпрот в масле — лучше взять крупные, два огурца и три куриных яйца. Также для блюда потребуется заготовить картофелину, один зубчик свежего чеснока, столовая ложка майонеза и немного соли.

Рецепт закуски «Хвостики»

Яйца и картофель необходимо отварить и почистить, а затем натереть на мелкой терке, поместить в одну емкость, добавить майонез и соль и перемешать. Огурец нарежьте на полупрозрачные пластины вдоль плода: удобнее всего это будет сделать при помощи овощечистки.

Овощные пластины смажьте смесью картофеля и яйца по всей длине. После этого возьмите из банки шпрот одну рыбу и оберните ее получившейся лентой у основания. На тарелку закуску выставляйте рыбным хвостиком вверх. Повторяйте действия до тех пор, пока не получите желаемое количество порций.

Ранее 5-tv.ru делился со своими читателями рецептом оригинального и простого гарнира к новогоднему столу.