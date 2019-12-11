Оригинальный и простой гарнир к новогоднему столу: картофель со свеклой

Последний день декабря в этом году для большинства регионов приходится на рабочий день. На подготовку праздничного стола у хозяек останется мало времени. Это особенно усложняет задачу тем, кто задумал приготовить к Новому году оригинальные блюда. Удачным решением на этот случай станет создание необычного, вкусного и при этом простого гарнира. Вместо традиционного пюре знатоки советуют приготовить картошку со свеклой. Рецептом делится Утро.ру со ссылкой на Яндекс Дзен канала «Кулинарный микс».

«Мало кто так готовит свеклу с картошкой, а кто-то и вовсе не знает, что так можно… Выглядит очень нарядно! К тому же еще и полезно! А для тех, кто соблюдает пост, будет очень кстати — разнообразите свое меню», — заверяет интернет-кулинар.

Ингредиенты

Для приготовления нужны 600 граммов картофеля и вдвое меньше свеклы, две-три столовые ложки растительного масла, пять зубчиков чеснока, соль, перец и укроп.

Как готовить картошку со свеклой

Маслом нужно смазать любую форму для запекания. Очищенные и порезанные на кусочки картофель и свеклу произвольно выложить в форму. Туда же положить два зубчика чеснока, которые необязательно чистить. Все это посолить и поперчить.

Оставшиеся овощи в таком же виде доложить в форму, добавить еще соли, перца и три зубчика чеснока. Сверху овощи поливаются еще одной-двумя ложками масла, посыпаются укропом и накрываются фольгой.

Содержимое отправляется в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Затем еще на 20 минут без фольги. Гарнир готов.

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