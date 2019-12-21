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Приемные дети испортили день рождения Брэду Питту

, 19:36 | Светлана Александрова 183

Навестить отца в день 56-летия приехали только младшие Шайло, Нокс и Вивьен.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO

Все приемные дети Брэда Питта проигнорировали его день рождения. В среду актеру исполнилось 56, но поздравить отца в его дом в Лос-Анджелесе приехали только младшие, биологические дети Питта и Анджелины Джоли — 13-летняя дочь Шайло, недавно официально ставшая Джоном, и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Как сообщает интернет-портал Enews, со ссылкой на неназванного инсайдера, на праздник были приглашены все дети, но 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс и 14-летняя Захара отсутствовали. По информации издания, младшие отпрыски провели в доме актера в Голливуде некоторое время, после чего вернулись к Джоли в сопровождении своего телохранителя.

По информации издания, у звездной семьи сложились некоторые традиции. В этот день они обычно собираются вместе, обмениваются подарками, едят, музицируют.

«Брэд всегда хочет сделать этот день особенным, любит видеть возбуждение в их глазах. Самое важное — это просто побыть с семьей. Он рад видеть их у себя дома. Это действительно единственное, что он хочет», — сказал источник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли вслед за старшей сестрой Шайло тоже отказывается быть девочкой.

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