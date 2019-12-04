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  4. Вторая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет быть похожей на мальчика

Вторая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет быть похожей на мальчика

, 0:06 | Валентин Черников Фото 146

11-летняя Вивьен следует примеру 13-летней Шайло, которая стала Джоном.

Фото: Zuma\TASS

На мальчика решила быть похожей вторая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, сообщает Teleprogramma.pro. Примеру 13-летней Шайло следует 11-летняя Вивьен. Большеглазая блондинка после начала бракоразводного процесса родителей отрезала длинные локоны и сменила кружевные платья на брюки, джинсы, бесформенные шорты, кроссовки, футболки и толстовки.

Как указывал 5-tv.ru, старшая из биологических детей Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном. Наследница с разрешения матери сменила имя во всех документах. С раннего возраста она считает себя ребенком мужского пола и просит обращаться к ней по мужскому имени. По некоторым данным, Шайло несколько лет принимает гормональную терапию, чтобы остановить естественные процессы созревания в женском организме.

 
 
 
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Публикация от Vivienne and Knox Jolie Pitt (@vivienne.knox)

Женственные образы в семействе демонстрирует только приемная дочь звезд Захара. Она любит нарядные платья и делает эффектные прически.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт сможет увидеться с детьми.

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