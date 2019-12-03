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  4. 13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

, 15:31 | Анастасия Игонина Фото 2 102

Старшая из биологических детей звездных экс-супругов с ранних лет считает себя мальчиком.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Isabelle Vautier, Andrea Staccioli/Insidefoto via, MediaPunch/face to face, James Warren

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном. Идентифицирующая себя как мальчика наследница с разрешения матери сменила имя на мужское во всех документах.

Известно, что Шайло с раннего возраста считает себя ребенком мужского пола и просит обращаться к ней по мужскому имени. Как сообщает Teleprogramma.pro, по некоторым данным Джоли-Питт уже несколько лет принимает серьезную гормональную терапию.

Мать Шайло-Джона полностью поддерживает своего ребенка в непростом решении. Анджелина утверждает, что не хочет быть матерью, запрещающей своим детям быть теми, кем они себя считают. А вот Брэд Питт категорически против трансгендерных наклонностей — изменения в жизни подростка влияют на него угнетающе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анджелина Джоли против общения дочери Шайло с отцом.

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