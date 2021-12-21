Магия зимнего солнцестояния: Как привлечь счастье и удачу в дом 21 декабря

Жители северного полушария Земли отмечают день зимнего солнцестояния 21 декабря. Этот день будет самым коротким в 2020 году.

Издревле люди верили, что энергетика солнца в самую длинную ночь в году является необычайно мощной, и если совершить необходимые магические ритуалы, можно ее направить на достижение собственного благополучия и счастья в новом году.

Раньше у славян было принято разжигать костер, чтобы дать силы небесному светилу и заслужить его расположение. В огонь бросали сосновые и дубовые поленья, украшенные резьбой и другими магическими символами.

Однако с приходом христианства обряды изменились. 5-tv.ru рассказывает о традициях, призванных привнести счастье и удачу в жизнь верующих.

Украшение елки

Считается, что ставить дома елку и наряжать ее необходимо именно 21 декабря. Причем желательно постараться, чтобы каждое украшение ассоциировалось с вашим желанием. Например, для того чтобы найти вторую половинку, необходимо найти новогоднюю игрушку в форме сердца, для привлечения богатства — в виде монет, а тем, кто мечтает о переезде, желательно повесить на елку игрушечный домик.

Тогда велика вероятность, что мечты в ближайшее время исполнятся.

Гадания

Учитывая, что 21 декабря солнце обладает мощнейшей энергетикой, особенность этого дня можно использовать для предсказания будущего. Считается, что любые гадания в день зимнего солнцестояния дают наиболее точные результаты. Однако лучше всего разложить карты, чтобы узнать, как изменится ваша личная жизнь.

Медитация и планирование

Медитации в день зимнего солнцестояния особенно сильны, поэтому желательно в условиях даже самой большой загруженности обязательно найти для них время. Рекомендуется построить планы на следующий год и начать разработку новых проектов. Космическая энергия подтолкнет вас двигаться в нужном русле.

Загадывание желаний

Все знаю про то, что в ночь на 1 января следует записать желание на листочке, сжечь его и бросить в бокал с шампанским, однако про то, что озвучивать свои мечты можно уже 21 декабря, мало кому известно. Подумайте о то, чего бы вы хотели достичь в Новом году, и визуализируйте это.

Напишите свое желание на бумаге, сверните листок в трубочку и сожгите, при этом представляя, как оно воплощается в жизнь. Ритуал необходимо проводить при зажженных свечах.

Генеральная уборка

Нет способа попрощаться с прошлым лучше, чем провести генеральную уборку. Избавьтесь от всего ненужного в доме и оставьте свои воспоминания. Пришло время посмотреть вперед, а не назад. Также, чтобы навсегда распрощаться с проблемами уходящего года, нужно взять ручку и листок бумаги и, пока солнце уходит за горизонт, записать все негативное, что происходило в году. Бумагу с записями необходимо обязательно сжечь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие особенности в себе хранит день зимнего солнцестояния.