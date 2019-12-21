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Зимнее солнцестояние: Самый короткий день в 2019 году

, 2:12 | Алиса Маркова Видео 18 764

В период зимнего солнцестояния, которое придется в этом году на 22 декабря, день будет самым коротким, а ночь — длинной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

 

22 декабря жители северного полушария Земли будут отмечать зимнее солнцестояние. Этот день будет самым коротким в 2019 году и наступит в 7 часов 19 минут по московскому времени. А ночь с субботы на воскресенье будет самой длинной в году — ее продолжительность составит, например, в столице 17,5 часов.

После длинной ночи наступит настоящая астрономическая зима, хотя календарная вступила в свои права почти месяц назад. Вместе с ней будет увеличиваться длина светового дня. 

Активность Солнца будет на крайне низком уровне, а вот его энергетика — необычайно мощной. Астрологи предостерегают, что энергия этих суток будет давить на людей. А вот астрономы в свою очередь подчеркивают, что в этот период происходит смена сезонов и начинаются самые сильные морозы, что может сказаться на здоровье.

Для большинства народов по всему миру с астрономическими циклами были связаны множество обрядов. На Древней Руси, например, в день зимнего солнцестояния пытались задобрить Карачуна — божество холода и мрака. Позднее традиция изменилась, и праздник стал олицетворять победу добра над злом — также как света над тьмой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, какой астролог дала предсказания всем знакам зодиака в 2019 году.

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