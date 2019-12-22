Один из вопросов на пресс-конференции президента затронул тему позитивных интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Владимир Путин тут же назвал один из ярких примеров такого сотрудничества — это Евразийский экономический союз.

В пятницу в Петербурге прошел очередной саммит стран ЕАЭС. Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения делают все, чтобы жизнь на пространстве ЕАЭС становилась комфортной. В связи с этим хочу вспомнить тезис о том, что те страны, которые стремятся к дружбе и интеграции оказались в более выигрышном положении, чем те, кто устраивает демарши и идет на конфронтацию.

За примерами далеко ходить не надо. Одна Украина чего стоит. Это касается всех сфер жизни — от политики до экономики. И есть еще одна важнейшая веха, которая объединяет наши народы. Народы, которым нечего делить. Это победа в Великой отечественной войне. На встрече глав государств СНГ там же в Петербурге, Владимир Путин, целый час цитировал своим коллегам архивные документы 1938-39-го годов.

«Русский для поляков — варвар, азиат, разрушительный и развращающий элемент, с которым любой контакт опасен, любой компромисс смертелен». Можно сказать в качестве комментария, это типичный образчик расизма», — заявил президент.

Кстати, все эти материалы будут систематезированы и отправлены в архивы стран СНГ. Перед саммитом Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Речь шла о союзном государстве России и Белоруссии. Наш президент констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзе не выполнили многие его пункты, но подчеркнул вместе с тем и большие успехи.

В Петербурге состоялась еще одна примечательная встреча. Российский президент пообщался с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Речь шла о ходе российско-украинских переговоров по транзиту газа в Европу и итогах саммита нормандской четверки. Уже после стало известно, что в Минске был урегулирован не только вопрос объемов будущего транзита, но и взаимных финансовых требований в международном суде.