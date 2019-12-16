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  4. Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

, 10:38 | Карина Бернтгольц Видео 74

В рейтинг вошла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее выручка за 2018 год оценивается примерно в 1,9 миллиарда долларов.

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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба Wildberries.ru

Американский журнал Forbes составил список самых заметных новых миллиардеров 2019 года. В числе первых в списке оказалась основательница Wildberries россиянка Татьяна Бакальчук, сообщает URA.RU.

«Татьяна Бакальчук стала второй миллиардершей в России после того, как, находясь в декретном отпуске, открыла онлайн-магазин», — отмечается в материале журнала.

В статье указано, что выручка Wildberries за 2018 год составила около 1,9 миллиарда долларов. Подчеркивается, что Бакальчук стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной женщиной в России, чья прибыль составила более одного миллиарда долларов.

Согласно представленному списку, самым молодым миллиардером 2019 года стала Кайли Дженнер, основавшая собственный бренд косметики. Доход звезды в 21 год составил 1,2 миллиарда долларов.

В список успешных бизнесменов также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво и основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

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