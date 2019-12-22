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Гоша Куценко признался, что планировал стать президентом Украины

, 18:13 | Анастасия Игонина 7

Эта перспектива всерьез рассматривалась задолго до того, как политической деятельностью занялся бывший коллега Куценко — Владимир Зеленский.

Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Гоша Куценко планировал стать президентом Украины. По словам актера, его возможное участие в выборах несколько лет назад обсуждалось вполне серьезно.

Во время интервью изданию «Вечерняя Москва» артист рассказал, что он немало времени провел в размышлениях о том, как сам повел бы себя, окажись он на посту руководителя страны — хотя бы в кино.

«Это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — сообщил Куценко.

Однако грандиозным планам не суждено было сбыться: у звезды серьезно заболела мама, и все обсуждения пришлось отложить. Сейчас, отмечает Куценко, настали весьма непростые времена: современное поколение либо даже девяностые помнит только как время своего детства, либо и вовсе не застало этого периода.

«Они ведь уже не помнят „по-взрослому“ даже девяностые, и все время стонут. А я помню еще восьмидесятые. И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно краше девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время», — резюмирует Куценко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гоша Куценко вышел в свет с Анной Чапман.

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