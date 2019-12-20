Гоша Куценко вышел в свет с Анной Чапман

Российский актер театра и кино Гоша Куценко пришел на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» вместе с неожиданной спутницей: его сопровождала телеведущая Анна Чапман. Артист с удовольствием позировал вместе с ней перед фотографами, пишет «7Дней.ру».

Доподлинно неизвестно из-за чего Куценко находился в компании Анны. Многие предполагают, что это лишь деловое сотрудничество в рамках нового проекта. Ведь за актером числится образ примерного семьянина и заботливого отца. Он состоит в браке с Ириной Скриниченко, вместе они воспитывают двух дочерей: пятилетнюю Евгению и двухлетнюю Светлану.

Также актер поддерживает дружеские отношения с бывшей женой — актрисой Марией Порошиной и трогательно заботится об их дочери Полине. 23-летней актрисе отец часто помогает как материально, так и отеческими советами. По этим причинам поклонники артиста искренне верят, что его выход в свет в компании Анны никак не связан с разладом в семье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Порошина скоро примерит роль бабушки.