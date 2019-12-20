  1. Пятый канал
  4. Гоша Куценко вышел в свет с Анной Чапман

Гоша Куценко вышел в свет с Анной Чапман

, 15:44 | Мия Субботина 31

Совместное фото раззадорило сплетников, которые теперь гадают, что же связывает эту пару.

Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Российский актер театра и кино Гоша Куценко пришел на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» вместе с неожиданной спутницей: его сопровождала телеведущая Анна Чапман. Артист с удовольствием позировал вместе с ней перед фотографами, пишет «7Дней.ру».

Доподлинно неизвестно из-за чего Куценко находился в компании Анны. Многие предполагают, что это лишь деловое сотрудничество в рамках нового проекта. Ведь за актером числится образ примерного семьянина и заботливого отца. Он состоит в браке с Ириной Скриниченко, вместе они воспитывают двух дочерей: пятилетнюю Евгению и двухлетнюю Светлану.

Также актер поддерживает дружеские отношения с бывшей женой — актрисой Марией Порошиной и трогательно заботится об их дочери Полине. 23-летней актрисе отец часто помогает как материально, так и отеческими советами. По этим причинам поклонники артиста искренне верят, что его выход в свет в компании Анны никак не связан с разладом в семье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Порошина скоро примерит роль бабушки.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

15:58
Видео: Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню
15:46
«Крыша поехала»: Охранник стрелкового клуба о Евгении Манюрове
15:44
Гоша Куценко вышел в свет с Анной Чапман
15:37
Жителю Москвы проэпилировали горло из-за выросших в нем волос
15:23
Попасть на «Евровидение-2020» Панайотову поможет Григорий Лепс — эксперт Госдумы
15:18
Путин призвал Лукашенко продолжить работу по интеграции России и Белоруссии

Сейчас читают

Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]