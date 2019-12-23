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  4. Двоих детей и двоих взрослых госпитализировали после отравления угарным газом в Самаре

Двоих детей и двоих взрослых госпитализировали после отравления угарным газом в Самаре

, 8:35 | Марина Неруцких Срочная новость 38

Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Четыре человека отравились угарным газом в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Среди пострадавших двое детей — двух- и семилетнего возраста.

«В Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина госпитализированы мужчина 1976 года рождения, женщина 1985 года рождения. В Самарскую детскую клиническую больницу № 1 имени Ивановой госпитализированы два мальчика 2012 года рождения и 2017 года рождения», — цитирует агентство сообщение ведомства.

По предварительной информации, причиной утечки газа стала неисправность вытяжной системы газового оборудования в многоквартирном доме на улице Чернореченской.

Сообщается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

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