Двоих детей и двоих взрослых госпитализировали после отравления угарным газом в Самаре

Четыре человека отравились угарным газом в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Среди пострадавших двое детей — двух- и семилетнего возраста.

«В Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина госпитализированы мужчина 1976 года рождения, женщина 1985 года рождения. В Самарскую детскую клиническую больницу № 1 имени Ивановой госпитализированы два мальчика 2012 года рождения и 2017 года рождения», — цитирует агентство сообщение ведомства.

По предварительной информации, причиной утечки газа стала неисправность вытяжной системы газового оборудования в многоквартирном доме на улице Чернореченской.

Сообщается, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.