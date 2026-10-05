Без ножей, но в леопарде: Бритни Спирс удивила фанатов новым танцем

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

На этот раз экстравагантный ролик в соцсетях певица сопровидила напоминанием о важности гигиены.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Britney Spears; Instagram*/britneyspears; 5-tv.ru

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Бритни Спирс удивила поклонников танцем с зубной щеткой

Американская поп-певица Бритни Спирс удивила поклонников новым видеороликом с зажигательным танцем. Кадры в леопардовом костюме знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

На этот раз вместо опасных кухонных ножей артистка держала в руках зубную щетку. Исполнительница ритмично двигалась перед объективом, параллельно занимаясь чисткой зубов.

«Потому что важно не забывать чистить зубы!» — подписала свежие кадры знаменитость.

В последние годы подобные ролики певицы регулярно становятся предметом бурных обсуждений на просторах интернета. Многие поклонники признаются, что такие выступления скорее тревожат их, нежели радуют. Особое беспокойство вызывают резкие, хаотичные и порой нестабильные движения артистки.

Один из таких роликов вызвал особенно бурную реакцию — тогда Спирс танцевала перед камерой с кухонными ножами. После публикации видео поклонники даже обратились в полицию с просьбой проверить, все ли с певицей в порядке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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