Без ножей, но в леопарде: Бритни Спирс удивила фанатов новым танцем

Бритни Спирс удивила поклонников танцем с зубной щеткой

Американская поп-певица Бритни Спирс удивила поклонников новым видеороликом с зажигательным танцем. Кадры в леопардовом костюме знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

На этот раз вместо опасных кухонных ножей артистка держала в руках зубную щетку. Исполнительница ритмично двигалась перед объективом, параллельно занимаясь чисткой зубов.

«Потому что важно не забывать чистить зубы!» — подписала свежие кадры знаменитость.

В последние годы подобные ролики певицы регулярно становятся предметом бурных обсуждений на просторах интернета. Многие поклонники признаются, что такие выступления скорее тревожат их, нежели радуют. Особое беспокойство вызывают резкие, хаотичные и порой нестабильные движения артистки.

Один из таких роликов вызвал особенно бурную реакцию — тогда Спирс танцевала перед камерой с кухонными ножами. После публикации видео поклонники даже обратились в полицию с просьбой проверить, все ли с певицей в порядке.

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