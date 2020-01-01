ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

В то время как многие ищут причины невезения во внешних обстоятельствах, астрологи объясняют неудачи датой рождения. По их мнению, знак зодиака накладывает серьезный отпечаток на судьбу человека. Так, например, одни имеют явное преимущество перед другими в случае вытягивания билета на экзамене, выигрыше призов или лотерее — то есть во всех сферах, где успех объясняется счастливой случайностью.

О том, кто является счастливчиком по знаку зодиака в 2020 году, сообщается на портале Аstrologics.ru.

Скорпион

Первое место в списке везунчиков занимают Скорпионы. Представители этого знака всегда подсознательно чувствуют, где их ждет выигрыш. Это тот тип людей, которые находят стодолларовую купюру в своем зимнем пальто или получают в подарок круиз на Мальдивы.

Для того, чтобы окружающие поражались их мастерству всегда оставаться победителями, им даже не нужно прилагать усилий. Вселенная все сделала за них. Поэтому в играх, где велика роль случайных факторов, со Скорпионами лучше не тягаться, а вот на розыгрыш или лотерею таких людей непременно стоит взять с собой.

Водолей

В отличие от Скорпионов, везение Водолеев нельзя назвать стопроцентным. Решаясь на смелый поступок, они каждый раз рискуют сесть в лужу, но в большинстве случаев удача оказывается к ним благосклонна.

Для того, чтобы получить желаемое, Водолеи не должны зацикливаться на своей мечте. Достаточно перевести внимание на другой объект, как все, чего они хотели, начинает тут же плыть к ним в руки.

Стрелец

Третье место в списке счастливчиков занимают Стрельцы. Иногда их везение кажется поразительным. Представители это знака зодиака могут найти на полу доллар, кинуть его в игровой автомат и выиграть джекпот. Как и это удается, для окружающих остается загадкой.

Возможно, дело в оптимистичном настрое Стрельцов, который их никогда не покидает. Они могут в шутку купить лотерейный билет, а в результате оказаться обладателем шикарных апартаментов в центре Москвы.

Рыбы

Рыбы редко использует свое умение вытягивать счастливый билет. Они не верят в свою особенность и смеются над знакомыми, которые не прочь испытать судьбу.

Тем не менее, если представители этого знака все-таки пробуют рискнуть, результат их крайне удивляет. Впрочем, злоупотреблять этим не стоит. Иначе Рыбы рискуют потерять свой дар удивительной интуиции.

Дева

Как правило, Девы очень осторожны и рассудительны, особенно, когда речь идет о деньгах, поэтому они не станут покупать кучу лотерейных билетов и тратить на них последние деньги. Но если кто-то все-таки подарит им билет, он, наверняка, окажется счастливым.

Впрочем, Девы настолько великодушны и отзывчивы, что, скорее всего, отдадут все выигранные деньги тому, кто преподнес подарок, хотя на самом деле к выигрышу не имеет отношение никто, кроме них самих.

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