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«Огнем горит!»: Наталья Штурм шокировала подписчиков снимками из сауны

, 19:35 | Светлана Александрова Фото 2 324

Певица и писательница отдыхает на курорте Кицбюэль в Тироле и расслабляется в спа-салоне.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Наталья Штурм, известная публике как исполнительница хита «Школьный роман» в 1990-е годы и как автор романов и детективов в 2000-е, шокировала своих подписчиков в Instagram, опубликовав снимки и видео из сауны. 53-летняя артистка и писательница отдыхает на курорте Кицбюэль в Тироле.

Instagram @nataliashturm

«Сауна. Австрия», — подписала Штурм снимки, на которых томно позирует топлесс в спа-салоне.

Поклонники Натальи отреагировали на фото и видеоролик неоднозначно. Одни восхищены и сетуют лишь, что в кадре видны только голые плечи знаменитости, другие возмущены «непристойным» способом привлечения внимания публики.

«Богиня красоты! Шикарная красавица!»

«Ух!»

«Мужики! Ну возьмите ее замуж, огнем горит женщина!»

«Вы же интересный и начитанный человек, у вас хорошие эфиры! Зачем вам собирать просмотры и подписчиков таким контентом?» - пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Наталья Штурм неоднократно возмущала спокойствие подписчиков не по возрасту, по мнению некоторых, откровенными фотографиями.

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