«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм выложила новое фото в бикини

Певица Наталья Штурм в своем аккаунте в Instagram отреагировала на критику предыдущего поста и выложила фото, где позирует в полосатом бикини на одном из ямайских пляжей.
«Так где у меня жировые складки?» — озадачила подписчиков вопросом 53-летняя знаменитость.
По всей видимости, некоторые возмущенные комментарии фолловеров оставили свой след в памяти Натальи Штурм и певица решила доказать фанатам, что с ее фигурой все прекрасно. Основная масса пользователей осталась довольна увиденным. Об этом говорят лестные комментарии в адрес исполнительницы «Школьного романа».
«Для своего возраста огонь! Сейчас 20-летние хуже выглядят»
«Наталья, да не обращай внимания на „оленей“ — ты суперштучка!»
«Нет никаких складок! Отличная фигура!»
«Зачем кому-то что-то доказывать? Главное — нравиться себе самой!» — поддерживают Наталью Штурм пользователи.
Ранее 5-tv.ru опубликовал горячее фото — Наталья Штурм загорает у моря топлес.