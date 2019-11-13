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  4. «Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм выложила новое фото в бикини

«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм выложила новое фото в бикини

, 10:47 | Василий Заика Фото 219

Исполнительница «Школьного романа» не смогла смириться с критикой предыдущего поста.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица Наталья Штурм в своем аккаунте в Instagram отреагировала на критику предыдущего поста и выложила фото, где позирует в полосатом бикини на одном из ямайских пляжей.

«Так где у меня жировые складки?» — озадачила подписчиков вопросом 53-летняя знаменитость.

Instagram @nataliashturm

По всей видимости, некоторые возмущенные комментарии фолловеров оставили свой след в памяти Натальи Штурм и певица решила доказать фанатам, что с ее фигурой все прекрасно. Основная масса пользователей осталась довольна увиденным. Об этом говорят лестные комментарии в адрес исполнительницы «Школьного романа».

«Для своего возраста огонь! Сейчас 20-летние хуже выглядят»

«Наталья, да не обращай внимания на „оленей“ — ты суперштучка!»

«Нет никаких складок! Отличная фигура!»

«Зачем кому-то что-то доказывать? Главное — нравиться себе самой!» — поддерживают Наталью Штурм пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал горячее фото — Наталья Штурм загорает у моря топлес.

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