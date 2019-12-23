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«Работайте, братья!» Последние слова Героя России теперь высечены в камне

, 22:57 Эфирная новость 24

Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыт в Дагестане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov; 5-tv.ru

В Дагестане открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову — лейтенанту полиции, которого не сломали пытки бандитов. На видео, которое снимали его убийцы, мужчина сказал своим коллегам-полицейским: «Работайте, братья!». Теперь эти слова стали завещанием — они высечены на мемориале. Как отметил отец героя, символично, что этот памятник установлен во дворе школы.

«Каждый день ребята, выходя на улицу, смотря на этот бюст, читают и слова. Я не сомневаюсь, что кого-то затронет обязательно это все», — сказал Нурбаганд Нурбагандов.

Именем героя названы улицы в его родном дагестанском селе, а также в столице Чечни — Грозном.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, боевик, который участвовал в убийстве Магомеда Нурбагандова, в 2017 году приговорен судом к 24 годам колонии строго режима.

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