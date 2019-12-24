Любимую миллионами зрителей «Иронию судьбы» покажут в новом качестве

Новогодний символ — кинокартину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром!» — покажут в новом качестве. Пока дата выхода на экраны легендарного фильма в Full HD не определена, но, возможно, это произойдет уже в канун праздника.

Новая версия «будет отличаться от первоначальной более яркими цветами и четкими деталями», пишет РБК.

Этот фильм Рязанова впервые был показан 1 января 1976 года, тогда его посмотрели порядка ста миллионов зрителей. С тех пор картина прочно ассоциируется с Новым годом у подавляющего числа жителей всего постсоветского пространства. В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов снял сиквел картины Рязанова «Ирония судьбы. Продолжение».

В декабре «Ирония судьбы, или С легким паром!» — классика домашнего просмотра 31 декабря — вошла в ТОП-3 любимых у россиян фильмов.