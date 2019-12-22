Россияне назвали ТОП-3 активаторов новогоднего настроения

Россияне рассказали, что создает у них новогоднее настроение. Опрос среди своих пользователей провел один из сервисов по онлайн-продаже билетов.

Анализ результатов анкетирования показал, что 40% опрошенных чувствуют прилив новогоднего настроения при виде новогодней атрибутики — елок, гирлянд и наряженных витрин различных заведений.

Еще 7% респондентов признались, что главным активатором праздничной атмосферы они считают запах мандаринов, сообщает «Экономика сегодня». Чуть меньше участников опроса — 6% — проголосовало за традиционные для предновогодней поры фильмы — «Иронию судьбы» и «Елки».

Как оказалось, почти четверть опрошенных — 21% от общего числа — новогоднего настроения не испытывают вообще.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иммунолог предупредил об опасности поедания мандаринов.