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Россияне назвали ТОП-3 активаторов новогоднего настроения

, 19:28 | Анастасия Игонина Видео 16

Участники опроса рассказали о том, что именно погружает их в атмосферу главного праздника года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Россияне рассказали, что создает у них новогоднее настроение. Опрос среди своих пользователей провел один из сервисов по онлайн-продаже билетов.

Анализ результатов анкетирования показал, что 40% опрошенных чувствуют прилив новогоднего настроения при виде новогодней атрибутики — елок, гирлянд и наряженных витрин различных заведений.

Еще 7% респондентов признались, что главным активатором праздничной атмосферы они считают запах мандаринов, сообщает «Экономика сегодня». Чуть меньше участников опроса — 6% — проголосовало за традиционные для предновогодней поры фильмы — «Иронию судьбы» и «Елки».

Как оказалось, почти четверть опрошенных — 21% от общего числа — новогоднего настроения не испытывают вообще.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иммунолог предупредил об опасности поедания мандаринов.

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