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  4. Москвичка пытается вызволить своего парня из наркологической клиники Стаса Пьехи

Москвичка пытается вызволить своего парня из наркологической клиники Стаса Пьехи

, 16:53 | Василий Заика Видео 43

Родители молодого человека считают, что у сына проблемы с наркотиками. Его подруга пишет заявления в полицию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Harry Hart, CHROMORANGE / Bilderbox, Boris Roessler, MAISHEV IZVESTIA

Москвичка пытается вызволить своего парня из наркологической клиники Стаса Пьехи. 29-летняя Алина утверждает, что уже больше недели не может связаться и увидеться с 22-летним молодым человеком по имени Евгений.

Возлюбленная пациента клиники уверена, что родители ее бойфренда — владельцы сети мясных магазинов поступают неправильно, насильно отправив сына на лечение.

«В 13.00 12 декабря мне позвонил мой молодой человек. Он был взволнован, сказал, что его мама пришла в квартиру, где он живет, открыла дверь своим ключом. С ней были два амбала. Женю силой выволокли из дома, посадили в машину и куда-то повезли. Он сказал «если я не позвоню в течение 2 часов, звони в 112», — цитирует девушку сайт KP.RU.

Алина отмечает, что вскоре ее парень перезвонил и сообщил адрес медицинского учреждения. После этого звонка связь между молодыми людьми прервалась. Девушка бросилась писать заявления в полицию на родителей бойфренда.

«В понедельник я пыталась навестить его в клинике, привезла коробочку конфет и положила в нее записку, написала, что пытаюсь ему помочь, что его родители поступили неправильно. Дело в том, что его мама считает, что у него проблемы с наркотиками», — сказала Алина.

Девушка сетует на то, что ничего не знает о судьбе своего возлюбленного и предполагает, что парня якобы подсадили на некие препараты. Алина не может понять, как взрослого человека можно против его воли «заточить» в больнице.

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