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  4. Первые кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 под Красноярском

Первые кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 под Красноярском

, 10:53 | Ниса Мурзанаева Фото 252

Число пострадавших при экстренном приземлении увеличилось до шести.

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Фото, видео: МЧС РФ

МЧС опубликовало первые кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 под Красноярском. Известно, что число пострадавших при экстренном приземлении воздушного судна увеличилось до шести. Об этом сообщает Министерство здравоохранения по региону.

Также известно, что по факту экстренного приземления воздушного судна проводится проверка сотрудниками транспортной полиции Красноярского края.

«Проводится проверка по исполнению законодательства о безопасности полетов», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Инцидент произошел в селе Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. На борту воздушного судна находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. Шестеро пострадавших госпитализированы в ближайшее медучреждение.

В настоящий момент в связи с происшествием сотрудниками МЧС по региону введен режим чрезвычайной ситуации.

В Следственном комитете России по факту произошедшего заведено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии пострадавших при опрокидывании Ми-8 под Красноярском.

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