Россия поддерживает проект итоговой Шэньчжэньской декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ направлен на укрепление взаимодействия между экономиками региона. Об этом 19 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума в китайском Шэньчжэне.

«Форум АТЭС должен задавать объединительный тон, выстраивать конструктивную повестку сотрудничества. Как раз на это нацелен подготовленный для нашего утверждения проект итоговой Шэньчжэньской декларации, который Россией поддерживается», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития. По прогнозам, в 2026 году совокупный рост экономик стран — участниц АТЭС составит 4,8%, превысив общемировые показатели.

Президент также обратил внимание на расширение торгового сотрудничества России с государствами региона. За восемь месяцев 2026 года товарооборот увеличился почти на треть. Особое внимание уделяется неэнергетической продукции и инновационным направлениям.

По словам российского лидера, за последние три года валовой внутренний продукт страны в реальном выражении вырос более чем на 10%. При этом Россия сохраняет позиции среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

«Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал. В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию», — заявил Путин.

В завершение выступления глава государства поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за организацию саммита и пожелал Вьетнаму успешного проведения следующей встречи АТЭС в 2027 году.

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