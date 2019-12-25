  1. Пятый канал
  4. Шуфутинский рассказал, где надо встречать Новый год

Шуфутинский рассказал, где надо встречать Новый год

, 17:24 | Ниса Мурзанаева Видео 69

Артист отдыхает на Мальдивах, однако праздник поедет отмечать на родину.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mikhail.shufutinsky

Михаил Шуфутинский рассказал, как планирует встречать Новый год. 71-летний артист отдыхает на Мальдивах, однако праздник поедет отмечать в Москву. Эстрадный исполнитель опубликовал в Instagram видеообращение, снятое им прямо в лазурной воде. На кадрах певец предстал в плавательном костюме и очках для ныряния.

«Конечно, чудесная погода и очень тепло зимой на Мальдивах. Но все-таки Новый год надо встречать у себя дома, в Москве, на родине. Плыву к вам!» — сказал знаменитость.

Подписчикам предпраздничный ролик пришелся по душе. Поклонники Михаила Шуфутинского поддержали кумира в его патриотических чувствах. Однако особое внимание фанаты уделили «наряду» любимца: специальной облегающей водолазке и черно-белым плавательным трусам.

«Полосатый тигр!»

«Трусы зачетные, Михаил Захарович!»

«Полосатый рейс», — написали фолловеры.

За несколько часов видеоролик набрал более 20 тысяч просмотров и около сотни комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к Ротару.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Последние новости

17:43
Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН И МЧС
17:33
«Внебрачный сын» Цискаридзе потребовал от артиста помощи в борьбе с раком мозга
17:24
Шуфутинский рассказал, где надо встречать Новый год
17:15
Кадры с места аварийной посадки Ми-8 в Ненецком автономном округе
17:06
Жена внука Пугачевой в сексуальном боди и на каблуках пленила фанатов
16:56
Замначальника Внуковской таможни арестовали по делу генерала ФТС

Сейчас читают

Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году
Лолита смущенно призналась, что завела любовника
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]