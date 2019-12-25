Шуфутинский рассказал, где надо встречать Новый год

Михаил Шуфутинский рассказал, как планирует встречать Новый год. 71-летний артист отдыхает на Мальдивах, однако праздник поедет отмечать в Москву. Эстрадный исполнитель опубликовал в Instagram видеообращение, снятое им прямо в лазурной воде. На кадрах певец предстал в плавательном костюме и очках для ныряния.

«Конечно, чудесная погода и очень тепло зимой на Мальдивах. Но все-таки Новый год надо встречать у себя дома, в Москве, на родине. Плыву к вам!» — сказал знаменитость.

Подписчикам предпраздничный ролик пришелся по душе. Поклонники Михаила Шуфутинского поддержали кумира в его патриотических чувствах. Однако особое внимание фанаты уделили «наряду» любимца: специальной облегающей водолазке и черно-белым плавательным трусам.

«Полосатый тигр!»

«Трусы зачетные, Михаил Захарович!»

«Полосатый рейс», — написали фолловеры.

За несколько часов видеоролик набрал более 20 тысяч просмотров и около сотни комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к Ротару.