Шуфутинский рассказал, где надо встречать Новый год

Михаил Шуфутинский рассказал, как планирует встречать Новый год. 71-летний артист отдыхает на Мальдивах, однако праздник поедет отмечать в Москву. Эстрадный исполнитель опубликовал в Instagram видеообращение, снятое им прямо в лазурной воде. На кадрах певец предстал в плавательном костюме и очках для ныряния.
«Конечно, чудесная погода и очень тепло зимой на Мальдивах. Но все-таки Новый год надо встречать у себя дома, в Москве, на родине. Плыву к вам!» — сказал знаменитость.
Подписчикам предпраздничный ролик пришелся по душе. Поклонники Михаила Шуфутинского поддержали кумира в его патриотических чувствах. Однако особое внимание фанаты уделили «наряду» любимца: специальной облегающей водолазке и черно-белым плавательным трусам.
«Полосатый тигр!»
«Трусы зачетные, Михаил Захарович!»
«Полосатый рейс», — написали фолловеры.
За несколько часов видеоролик набрал более 20 тысяч просмотров и около сотни комментариев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к Ротару.