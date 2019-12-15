«Она потрясающая»: Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к Ротару

Известный шансонье после выступления с культовым хитом «Третье сентября» на шоу «Легенды Ретро FM» рассказал о своих чувствах к звезде российской и украинской сцены Софии Ротару, пишет KP.RU.

Артист не скрывает, он восхищался Ротару, как женщиной и как певицей всю свою творческую деятельность. Шуфутинский рад, что после долгого затишья всенародно любимая исполнительница решила вернуться с концертами в Россию.

«Я преклоняюсь перед ней, как перед красивой женщиной. И я рад, что сегодня София выступает с нами на одной сцене», — говорит шансонье.

Шуфутинский не считает правильным предложение отправлять артистов, которые говорят плохо о России, в черный список. Он уверен, Ротару не могла сказать ничего подобного.

«Ротару ничего подобного не говорила. Пока не смог с ней пообщаться, думаю, она сидит в гримерке, волнуется перед выступлением. Что могу сказать? Я давно влюблен в Ротару, как в женщину. Она потрясающая», — признался шансонье.

Украинская певица не появлялась с концертами в России больше года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM».