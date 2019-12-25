Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент РФ Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер подчеркнул, что любые попытки подогнать показатели по национальным проектам до нужного уровня недопустимы, и призвал отказаться от идеи скорректировать цели, потому что «стоит только первый шаг сделать — и все это вниз поедет».

«Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. <…> Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в 2019 году достигнуты не все важные показатели, и прежде всего это касается снижения смертности.

«В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось», — уточнил он.

Путин также раскритиковал темпы работы.

«Достаточно долго, никуда не торопясь, собирались с мыслями. Упущен год», — прокомментировал президент.

Для преодоления основных проблем он призвал федеральные власти быть в постоянном контакте с регионами, так как именно на местах решается основной массив задач нацпроектов.

Помимо этого, глава государства назвал «неритмичными и косными» механизмы финансирования, напомнив, что на проекты выделяются беспрецедентные суммы.

«Только из федерального бюджета в этом году — один триллион 750 миллиардов рублей. Однако коллеги из министерств, из регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные», — рассказал он.

На конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%, при этом по такому ключевому направлению, как цифровая экономика, показатель равен лишь 27,3%, а, к примеру, по экологии — 39,8%.

В заключение президент напомнил, что в центре внимания всегда должны оставаться граждане и их интересы.

Ранее Путин заявил, что около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов в 2019 году.