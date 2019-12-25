Путин: около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов в 2019 году

Поддержка в рамках мер по развитию демографии в 2019 году была оказана порядка одному миллиону семей с детьми. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Так, около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, реализуется масштабная ясельная программа», — сказал он.

Глава государства также отметил, что реализуется масштабная ясельная программа — за два года введено почти 54 тысячи мест в этих детских учреждениях.

«А уже в 2021 году должны закрыть имеющийся здесь дефицит. Но напомню, что на 1 декабря текущего года очередь в ясли составляла 194 тысячи 210 человек, на момент запуска программы с января этого года было 272 тысячи 255 человек», — рассказал президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.