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Что ждет Крым после запуска железнодорожного сообщения с материком

, 20:05 Эфирная новость 62

Первый поезд прибыл 25 декабря из Санкт-Петербурга в Крым.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

Значительного экономического эффекта ждут в Крыму после старта железнодорожного сообщения с материком. Цены на стройматериалы, промтовары и продукты на полуострове должны снизиться, а турпоток вырасти — процентов на 20.

По мосту теперь в полную силу могут перевозить в год около 13 миллионов тонн грузов, и 14 миллионов пассажиров.

Первый поезд прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь точно по расписанию в 9.25, разрывая утреннюю дымку. И так будет теперь каждый день.

А в четверг ждут первый состав из Москвы и далее ближе к лету готовы обеспечить еще девять маршрутов, в том числе из Новосибирска, Казани, Мурманска.

Репортаж Максима Облендера и Мэри Бадунц — один ехал, вторая встречала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как встречали первый пассажирский поезд из Петербурга в Севастополе.

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