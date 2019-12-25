Как встречали первый пассажирский поезд из Петербурга в Севастополе

Крым встретил первый российский состав дальнего следования. Пассажирский поезд из Петербурга преодолел Крымский мост, проехал Симферополь и в 09.25 «Таврию» уже на конечной остановке — в городе-герое Севастополе приветствовали криками «Ура!»

Корреспонденты МИЦ «Известия» Мери Бадунц и Максим Облендер сопровождали поезд по крымскому пути. Подробности в репортаже.

Почти три тысячи километров и вот красавица «Таврия» прибывает в город-герой Севастополь. Такого ажиотажа на станциях полуострова уже давно не было: чтобы одновременно столько людей находились на перроне — редкость. Ведь в последние годы станции принимали только междугородные поезда.

Севастополь встречает гостей, что называется, с большой русской душой. Оркестр, цветы и громкие овации. Такое ощущение, что в городе новый государственный праздник. Многие пришли сюда еще когда было темно. И вот долгожданная встреча. Такие эмоции точно не забудешь никогда.

«Мы потеряли друзей. Приехали из Новосибирска. И не можем найти. Не знаем, как… Вот они, друзья!» — делится эмоциями житель Севастополя Фаина Фефелова.

«Таврия» пересекла Крымский мост всего за 24 минуты. Потом состав направился на север региона — в Джанкой. А уже после через Симферополь и Бахчисарай. На конечной станции в Севастополе поезд в буквальном смысле расцеловали.

«Сегодня пир будет дома! Пир на весь мир. Дождались! Я хочу сказать, что наш мост Крымский — это железобетонная пуповина, которую никто никогда не разрубит. Я уже сказала об этом. Никто!» — радуется житель Севастополя Александра Петрушкевич.

На всем пути гостям Крыма было на что посмотреть — конечно, белоснежные арки, морские пейзажи и горы. Все это время вместе с ними был корреспондент Максим Облендер.

Первый шаг первого пассажира поезда «Таврия» на крымскую землю. Посмотрите, сколько людей пришло встречать поезд — с музыкой, с аплодисментами, с оркестром! Из дождливого серого Петербурга сюда, где плюс 15 градусов, за 43 с половиной часа. И кто позавчера мог подумать, сколько всего произойдет в пути. Во-первых, песни! Во-вторых, неожиданное, но оттого не менее приятное появление Деда Мороза в Ростовской области! Ну и в-третьих, человеческие истории в каждом вагоне. Александр Бойцов прямо в плацкарте устроил целый вернисаж — детские работы, фото и рисунки для дома культуры в Севастополе оценил весь поезд.

Александр Петрович Попов — уже настоящая легенда и не только поезда! Впервые в Крыму он побывал 20-летним бойцом Красной Армии. Освобождал Севастополь, а теперь, практически тем же путем, в 98 лет привез сюда уникальный альбом о тех событиях.

И, конечно, каждый из первых пассажиров больше всего ждал одного момента — перегона Тамань-Керчь и 19 километров по самому длинному мосту в Европе — Крымскому. Два часа ночи, но никто и не думал спать. Смартфоны, планшеты, все камеры направлены на Крымский мост и его подсветку в виде триколора. Первый пассажирский поезд проезжает на высоте в несколько десятков метров над водой. Вот она — история!

2741 километр пути, 11 регионов, 118 рек позади — все это уже история, которую будут рассказывать 600 пассажиров легендарного поезда «семерки», снова вышедшего в рейс после пятилетнего перерыва уже новым маршрутом, и все те, кто пришел станцевать «Севастопольский вальс» с соотечественниками с материка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео проезда поезда по Крымскому мосту из кабины машиниста.