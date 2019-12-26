Горячий прием устроили первому поезду из Москвы жители Симферополя

В Симферополе торжественно встретили поезд из Москвы, местные жители устроили по-настоящему горячий прием. На перроне — оркестр, цветы и флаги, как было и накануне, с поездом из Петербурга. Теперь маршруты, соединяющие две столицы страны, станут регулярными.

Корреспонденты МИЦ «Известия» Максим Прихода и Максим Облендер сопровождали столичную «Таврию». Подробности в репортаже.

Считанные минуты до прибытия первого поезда Москва-Симферополь. Несмотря на ранний час, здесь, в Крыму, уже развеваются российские триколоры и гремит оркестр, точно так же, как это было вчера в Севастополе, куда утром прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга.

Московский состав еще подходил к Ростову, когда первые гости и туристы из петербургской «Таврии» уже гуляли по Приморскому бульвару, смотрели на памятник Нахимову и главную елку Севастополя. А потом отправились в Симферополь, чтобы не упустить поезд из столицы — настоящее шоу. Силачи на соседних путях ставили рекорд — протянув состав весом в 960 тонн. В этот момент на перроне надували воздушные шары, готовили песни и плакаты.

И вот он — «час-икс»! Момент всеобщего ликования. Семейные встречи. Встреча поколений: Лидия Николаевна Федоренко показывает свое удостоверение проводницы.

«Я первый проводник 1959 года. Я ездила в „седьмом“, в штабном вагоне. Я принесла им цветы! Я поздравила их! Я целовала их!» — с радостью восклицает Лидия Федоренко.

Встреча коллег — мы тоже ждали столичную съемочную группу «Известий» Максима Приходы.

Настроение на всю поездку задали еще в Москве, на перроне Казанского вокзала — актер Валерий Поляков написал оду Крымскому поезду!

Поезд длиной в 16 вагонов тронулся почти незаметно. Впереди было 33 часа и 2009 километров пути. Как только оказались внутри, стало ясно — поездка пройдет с максимальным комфортом: приветливые проводники, современные купе, которые закрываются на ключ-карту, розетки, в том числе и USB, Wi-Fi сеть с фильмами, музыкой и книгами.

Поезд «Москва — Симферополь» мало того, что оборудован по последнему слову техники, так он еще и двухэтажный. Причем на втором этаже, как и на первом, полноразмерные четырехместные купе. Прямо в эти купе и приносят чай, кофе и подарки. Если для чаепития нужна компания — можно отправиться в вагон-ресторан.

«У нас в ресторане всегда все очень вкусно, фирменно и к каждому посетителю индивидуальный подход», — говорит администратор вагона-ресторана Ирина.

В поезде общение всегда особенное: под стук колес — самые честные и откровенные беседы. Случайные попутчики часто становятся друзьями. А в купе, тем временем, поют!

Поезда из двух столиц следуют «ноздря в ноздрю». Это уже второй поезд «Санкт-Петербург — Севастополь», и он идет следом за первым поездом из Москвы в Симферополь. На протяжении всего пути подсаживаются новые пассажиры.

И вот исторический момент — первый поезд из Москвы проходит под арками Крымского моста! От красоты захватывает дух. Времени три часа ночи, но такое ощущение, что в поезде не спит вообще никто. Все хотят запечатлеть этот исторический момент, своими глазами увидеть красоту конструкции.

В Симферополе хоть и пасмурно, но прием самый теплый — с флагами, музыкой и объятиями. Дальше дороги пассажиров разойдутся, но в этой исторической поездке они были вместе и, наверняка, запомнят ее на всю жизнь.

Петербургская «Таврия» — 17-вагонная, одноэтажная — уже движется назад по направлению к Северной столице. А в 06.20 вечера в Москву из Симферополя отправится и сегодняшний состав, а значит, первые маршруты и туда, и обратно вот-вот будут завершены. Но будут еще пятые, десятые, сотые, а значит, миллионы пассажиров смогут, проехав по Крымскому мосту, посетить замечательный полуостров и воочию насладиться его красотами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прибытие первого поезда из Москвы в Симферополь сняли с высоты птичьего полета.