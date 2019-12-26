Прибытие первого поезда из Москвы в Симферополь сняли с высоты птичьего полета

Прибытие в Симферополь первого поезда из Москвы, пересекшего Крымский мост, засняли с высоты птичьего полета. Состав доставил пассажиров утром 26 декабря.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась съемка прибытия поезда в конечную точку маршрута. Состав встречали местные жители и гости города с оркестром, цветами и флагами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поезд с не меньшим энтузиазмом крымчане встречали и на небольших промежуточных станциях — жители региона с раннего утра пришли на вокзалы, чтобы лично поприветствовать первый состав, который едет из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту. А 25 декабря также торжественно встречали состав, прибывший из Петербурга в Севастополь.