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  4. Прибытие первого поезда из Москвы в Симферополь сняли с высоты птичьего полета

Прибытие первого поезда из Москвы в Симферополь сняли с высоты птичьего полета

, 10:53 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 96

Поезд «Таврия» на перроне встречали с оркестром.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

Прибытие в Симферополь первого поезда из Москвы, пересекшего Крымский мост, засняли с высоты птичьего полета. Состав доставил пассажиров утром 26 декабря.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась съемка прибытия поезда в конечную точку маршрута. Состав встречали местные жители и гости города с оркестром, цветами и флагами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поезд с не меньшим энтузиазмом крымчане встречали и на небольших промежуточных станциях — жители региона с раннего утра пришли на вокзалы, чтобы лично поприветствовать первый состав, который едет из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту. А 25 декабря также торжественно встречали состав, прибывший из Петербурга в Севастополь.

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