За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь

, 19:23 Фото 791

Дочь Петросяна от первого брака — Викторина Петросянц — не хочет, чтобы коллекция ее отца досталась новой возлюбленной юмориста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ Вадим Тараканов

Развод известного юмориста Евгения Петросяна и Елены Степаненко остается одним из самых обсуждаемых событий года. Брак артистов был расторгнут в Хамовническом суде Москвы еще 16 ноября 2018-го, однако споры насчет дележа имущества продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что судебную тяжбу затягивает Степаненко, якобы она хочет получить не менее 80% от общего состояния, однако KP.RU удалось выяснить, что не соглашаться на предложения бывшего супруга юмористку подталкивает дочь Петросяна — Викторина Петросянц (артист отбросил одну букву в фамилии — Прим.ред).

Бондаренко поведал, чем занимается с женой, когда «освобождается» от детей

Она появилась на свет, когда Евгений был женат на сестре прославленной балерины Викторины Кригер. Женщина умерла, когда Викторина была еще совсем маленькой, и ее воспитанием фактически занимался только сам юморист и Степаненко. Артистка полюбила девочку, как родную дочь, поэтому Викторина не сомневается, что все наследство после смерти ее мачехи перейдет к ней.

Викторина закончила исторический факультет МГУ, она великолепно разбирается в искусстве. А Петросян за свою жизнь собрал большую коллекцию, которая в себя включает шедевры живописи, скульптуры и литературы. Айвазовский, Шишкин, Тропинин, Матисс — это только небольшая часть художников, работы которых коллекционировал комик. Опись его имущества составила порядка 5000 наименований редких и уникальных вещей. Эксперты оценивают коллекцию примерно в миллиард долларов.

«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских

Наследница артиста не хочет, чтобы все богатство досталось его новой возлюбленной — Татьяне Брухуновой. Как сообщает издание, на свою избранницу Петросян уже потратил большую часть состояния, и Викторина не позволит, чтобы роскошная коллекция редких экземпляров тоже поступила в ее распоряжение.

Евгений предлагал Степаненко отдать квартиры, а за собой оставить собрание дорогостоящих работ деятелей искусства. Однако дочь комика не допустила, чтобы Степаненко пошла на предложенные условия, пишет KP.RU со ссылкой на собственный источник.

В результате право на коллекцию было оспорено в ссуде, в ходе заседания которого Степаненко одержала промежуточную победу: до окончания всех разбирательств собрание раритетов будет находиться на хранении у нее. А Петросянц постарается способствовать тому, чтобы после решения суда ситуация не изменилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян погряз в долгах после развода.

Читайте также

+28° Днём +28°
Ночью +15°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

19:59
«Абсолютная ложь» — В Минобороны опровергли задержание военной техники в Румынии
19:47
«Мой герой все так же жутко сквернословит»: Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе»
19:35
Путин провел рабочую встречу с главой министерства культуры — видео
19:23
За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь
19:10
В Кронштадте освятили икону покровителя ВМФ — Лик святого апостола Андрея Первозванного
18:58
Виктория Толстоганова показала повзрослевшую дочь Варвару — фото

Сейчас читают

«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских
«Состояние тяжелое»: врачи о текущем самочувствии Инны Чуриковой
10 главных вопросов про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги