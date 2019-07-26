За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь

Развод известного юмориста Евгения Петросяна и Елены Степаненко остается одним из самых обсуждаемых событий года. Брак артистов был расторгнут в Хамовническом суде Москвы еще 16 ноября 2018-го, однако споры насчет дележа имущества продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что судебную тяжбу затягивает Степаненко, якобы она хочет получить не менее 80% от общего состояния, однако KP.RU удалось выяснить, что не соглашаться на предложения бывшего супруга юмористку подталкивает дочь Петросяна — Викторина Петросянц (артист отбросил одну букву в фамилии — Прим.ред).

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Она появилась на свет, когда Евгений был женат на сестре прославленной балерины Викторины Кригер. Женщина умерла, когда Викторина была еще совсем маленькой, и ее воспитанием фактически занимался только сам юморист и Степаненко. Артистка полюбила девочку, как родную дочь, поэтому Викторина не сомневается, что все наследство после смерти ее мачехи перейдет к ней.

Викторина закончила исторический факультет МГУ, она великолепно разбирается в искусстве. А Петросян за свою жизнь собрал большую коллекцию, которая в себя включает шедевры живописи, скульптуры и литературы. Айвазовский, Шишкин, Тропинин, Матисс — это только небольшая часть художников, работы которых коллекционировал комик. Опись его имущества составила порядка 5000 наименований редких и уникальных вещей. Эксперты оценивают коллекцию примерно в миллиард долларов.

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Наследница артиста не хочет, чтобы все богатство досталось его новой возлюбленной — Татьяне Брухуновой. Как сообщает издание, на свою избранницу Петросян уже потратил большую часть состояния, и Викторина не позволит, чтобы роскошная коллекция редких экземпляров тоже поступила в ее распоряжение.

Евгений предлагал Степаненко отдать квартиры, а за собой оставить собрание дорогостоящих работ деятелей искусства. Однако дочь комика не допустила, чтобы Степаненко пошла на предложенные условия, пишет KP.RU со ссылкой на собственный источник.

В результате право на коллекцию было оспорено в ссуде, в ходе заседания которого Степаненко одержала промежуточную победу: до окончания всех разбирательств собрание раритетов будет находиться на хранении у нее. А Петросянц постарается способствовать тому, чтобы после решения суда ситуация не изменилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян погряз в долгах после развода.