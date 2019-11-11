«Что за чудо!»: двухлетняя дочь Пелагеи спела шлягер Александры Пахмутовой

Певица Пелагея необычным способом поздравила композитора Александру Пахмутову с 90-летием. В Instagram она выложила видео с двухлетней дочерью Таисией. Девочка спела отрывок бессмертного шлягера «Надежда» на слова Николая Добронравова.

Маленькая вокалистка без подсказки вспомнила первый куплет и припев песни из репертуара Анны Герман. При этом Тася активно жестикулировала, покачиваясь на стуле. То, что она пока не выговаривает многие буквы, лишь добавило ролику умиления.

За сутки видео набрало около 77 тысяч просмотров. Хвалебные комментарии под ним оставили более тысячи человек. Лапочка, солнышко, звездочка, ангелочек — такими эпитетами Таисию заслуженно наградили очарованные зрители.

«О Боже! Милость зашкаливает!»

«Какая умница-дочка! Эти песни вечны!»

«Мамочка в миниатюре! Какая прелесть!»

«Что за чудо!» — отреагировали подписчики Пелагеи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного.