«Невероятно лучистая»: Ани Лорак появилась на публике в прозрачном платье

Прозрачное платье с блестками Ани Лорак покорило ее фанатов. Звезда появилась в нем за кулисами рождественского концерта.

Певица прогулялась по коридору в сетчатом наряде, сквозь который видны роскошные ноги. Instagram @anilorak

Откровенный наряд в очередной раз подчеркнул, что в 41 Ани может похвастаться завидной фигурой, пишет Утро.ру

Хейтеры видят в этом заслугу современной хирургии и указывают, что прежде артистка выглядела иначе. Однако их домыслы не мешают фолловерам восхищаться внешностью Лорак.

«Какая Вы красивая. Прекрасный образ»

«Божественная девочка»

«Просто богиня»,

«Невероятно лучистая», — оценили кадры с Ани подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак поделилась новогодним настроением с поклонниками.