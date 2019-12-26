«Невероятно лучистая»: Ани Лорак появилась на публике в прозрачном платье

Прозрачное платье с блестками Ани Лорак покорило ее фанатов. Звезда появилась в нем за кулисами рождественского концерта.
Певица прогулялась по коридору в сетчатом наряде, сквозь который видны роскошные ноги.
Откровенный наряд в очередной раз подчеркнул, что в 41 Ани может похвастаться завидной фигурой, пишет Утро.ру
Хейтеры видят в этом заслугу современной хирургии и указывают, что прежде артистка выглядела иначе. Однако их домыслы не мешают фолловерам восхищаться внешностью Лорак.
«Какая Вы красивая. Прекрасный образ»
«Божественная девочка»
«Просто богиня»,
«Невероятно лучистая», — оценили кадры с Ани подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак поделилась новогодним настроением с поклонниками.