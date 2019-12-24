«Клеопатра!»: Ани Лорак поделилась новогодним настроением с поклонниками

Певица Ани Лорак в очередной раз очаровала поклонников снимком в элегантном платье. Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором позирует в белом наряде, красиво облегающим фигуру звезды. Сексуальности образу добавляют оголенные плечи и декольте, соблазнительно приоткрывающее грудь артистки.

«С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?» — поинтересовалась звезда у подписчиков.

Instagram @anilorak

От такого чувственного снимка поклонники потеряли голову и даже не ответили на вопрос любимицы. Фанаты восхитились красотой и очарованием артистки и сравнили ее с царицей Египта.

«Такая красавица, просто огонь»;

«Клеопатра!!!!!!!!»;

«Богиня»;

«Какая красивая! А фигура, слов нет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак снялась для клипа в латексном костюме.