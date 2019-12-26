«Думаю, с Рамзаном будет интереснее, чем с Кокляевым»: Емельяненко о готовящемся бое с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал 5-tv.ru, чего ожидает от схватки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. 22 декабря в своем Instagram- аккаунте политик вызвал спортсмена на поединок — и тот согласился.

«Я начал готовиться, тренироваться, принял его вызов. Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке будем драться, в каких перчатках, я готов. Думаю, он не успеет подготовиться к ММА. Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, в принципе, он готов выйти и поспаринговать со мной», — заявил боец.

Александр Емельяненко уважительно относится к возможному сопернику и восхищается его деятельностью в Чечне.

«Он молодец. Он занимается каждый день спортом. В республике создал условия для занятий спортом. У него есть замечательный шанс поспаринговать», — сказал Емельяннко.

По мнению бойца смешанных единоборств, бой с политиком будет ярче, чем с его предыдущим соперником — тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.

«Я думаю, с Рамзаном будет намного интереснее бой, чем с Кокляевым. Потому что это глава республики, он будет пропагандировать спорт. Своим примером будет показывать, как надо жить. Мне без разницы, кого бить. Пусть вызывают. Уже вся Россия со мной хочет подраться. Флешмоб такой. Все вызывают на бой почему-то Емельяненко», — отметил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой.