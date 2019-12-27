«Нашла достойного мужика?»: фото Лободы с конем наделало много шума в сети

Светлана Лобода решила поделиться с подписчиками романтичным фото с конем. На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в белом пиджаке, надетом на обнаженное тело. Рядом со звездой, миролюбиво положив голову на плечо Светланы, стоит рослая лошадь светлой масти. В публикации певица призналась в любви к белому цвету.

«Я обожаю белый, чистый цвет. А ты?» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Светланы Лободы поспешили осыпать кумира множеством комплиментов. Комментарии буквально разрывались от лестных слов фанатов. Пользователи соцсети хвалили любимицу за идеальную внешность и потрясающее чувство стиля.

«Вы очень тут обворожительная!»

«Шикарно выглядите»;

«Вы само совершенство!» — написали фолловеры.

Instagram @lobodaofficial

Однако не всем подписчикам Светланы Лободы фотография с лошадью пришлась по душе. Некоторые злопыхатели не преминули оставить под снимком свои нелестные высказывания.

«Есть же такие моменты, когда лошадь красивее, чем ты»;

«Ксения Собчак восхитительна на этом фото»;

«Наконец-то нашла достойного мужика», — прокомментировали фото хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что секси-наряд Светланы Лободы поразил фанатов.