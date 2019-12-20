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«Это сценический или для жизни?!» Секси-наряд Светланы Лободы поразил фанатов

, 19:46 | Ниса Мурзанаева Видео 644

Стройные ножки и сочная грудь 37-летнего секс-символа буквально «взорвали» социальную сеть.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram забавный ролик, в котором ее просят постоять у «белой стеночки». Однако внимание зрителей привлекла отнюдь не комичность ситуации. Подписчиков особенно впечатлил необычный стильный наряд 37-летнего секс-символа.

На кадрах исполнительница позирует в черном мини-платье с полупрозрачной зоной декольте и кокетливых кожаных сапожках белого цвета.

Поклонники Светланы Лободы оставили под оригинальным видео множество комплиментов. Многие интересовались — как звезде удается оставаться в такой идеальной форме? Фанатов в ролике восхитило буквально все: и внешность поп-дивы, и ее наряд, и присутствие юмора в контенте. Неудивительно, что всего за час видео посмотрели порядка двухсот тысяч человек.

«Мощные ножки и грудь!»

«Какая вы худенькая…»;

«Вау, какая стильняшка»;

«Это сценический костюм? Или для жизни?» — написали фолловеры.

Однако не всегда и не все наряды Светланы Лободы вызывали восторг общественности. Недавно модный критик Александр Васильев высказался о том, что звезда пришла на «Золотой граммофон» в костюме с «конкурса красоты в райцентре».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода очаровала фанатов в сексуальном образе.

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