Звезда «Дома-2» Мария Кохно в легкомысленном платье отдыхает на Карибском море

Новый пост Марии Кохно из Мексики вызывал неоднозначную реакцию ее поклонников в Instagram. Звезда «Дома-2» выложила фото, где стоит в коротком розовом платье и шляпке на фоне Карибского моря. Ветер поднимает подол наряда, обнажая стройные ноги девушки почти до линии бикини.

Притягательный снимок Марии вызвал множества положительных отзывов. Однако некоторые подписчики обратили внимание, что теледива злоупотребляет ретушью.

» Фотошопишь неаккуратно», — написал один из пользователей. Позже аналогичное замечание не раз промелькнуло в комментариях.

Instagram @marynova888

Остальные юзеры откликнулись не на снимок, а на текст к фото Кохно. В нем девушка поделилась очередным откровением после вынужденного пребывания в Мексике. Туда знаменитость в декабре отправилась на отдых вместе с матерью. Из-за ошибки туроператора дамы не смогли улететь обратно в Россию и оказались в трудном положении, поскольку под конец поездки израсходовали почти все средства. Маме и дочери пришлось жить в трущобах и впроголодь, им никто не помог даже из родных, а дешевых билетов из Мексики на родину не оказалось. В этом Мария уверяет фанатов, но многие не верят девушке на слово.

На этот раз блогер поделилась откровением о том, что ее никто не любил. На такие мысли ее натолкнуло нетребовательное отношение мексиканцев к представительницам слабого пола.

«Необыкновенно добрый народ здесь! И, что для меня главное, — пожалуй, практически все женщины ходят с пышной фигурой, с весом 150 килограммов, и при этом их любят мужчины. Я тут подумала: „А кто меня любил?“ Да никто… Все, кто за мной ухаживал, постоянно мне говорили, что надо то похудеть, то перекрасить волосы, то поменять работу и бросить скрипку, то сесть дома и готовить борщи. С такими мужчинами мне не по пути», — написала Кохно.

Часть подписчиков поддержала любимицу и пожелала скорейшего возвращения в Москву. Другая половина отнеслась к сказанному скептически и посчитала, что звезда вновь пытается давить на жалость.

«Странно, вы говорите, что нет дешевых билетов обратно в Москву. Ради интереса поискала… Если бы вы хотели улететь, уже купили бы самые дешевые билеты. Когда хочется домой и есть проблемы, плевать на бизнес-класс»;

«Ее уже видели в Москве с девочками из „Дома-2“, так что это было все шоу. Но то, что взрослый человек льет слезы на камеру, это, конечно, за гранью. На все готовы лишь бы хайпануть»;

«Я очень рада, Машенька, что вы как бы немного спустились на землю. Увидели простых людей. Это здорово! У вас произошла переоценка ценностей. Значит вы живая и у вас есть сердце!»

«Маша, тебя все очень любят! Но часто тех, кто любит, раздражаешь своим фотошопом до пошлости… Зачем ты это делаешь?» — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Кохно загрустила без любви в Мексике.