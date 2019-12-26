«Я забыла, что такое секс»: Мария Кохно грустит без любви в Мексике

Аппетитные снимки Марии Кохно привлекли внимание фанатов к ее новому посту из Мексики. Звезда «Дома-2» снялась у бассейна в коротком облегающем платье без бюстгальтера. К фото девушка приложила текст-откровение, в котором вновь пожаловалась на нелегкую долю.

«Впервые за всю жизнь, наверное, у меня нет планов на Новый год! Я не знаю, где отмечать, с кем?! Да и вернусь ли я вообще в Москву… Немного грустно от этого. Не хватает елки и огоньков, с которыми я обычно засыпала в Москве. Плохо без Вовы еще (любимый пес Марии — Прим.ред). Вроде он на меня рычит, но такой мой родной…» — написала Кохно.

Instagram @marynova888

Под конец года Мария отправилась в Мексику на отдых вместе с матерью. Спустя две недели в местном аэропорту выяснилось, что туроператор допустил ошибку в их билетах. В результате дамы остались в экзотической стране на неопределенный срок. Об этом ранее Кохно поделилась в микроблоге. По ее словам, сейчас они с 70-летней матерью вынуждены скитаться по трущобам и жить впроголодь в ожидании помощи от туроператора.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни сочувствуют девушке, другие обвиняют во лжи и пиаре, ведь туроператор был обязан сразу взять расходы семьи на себя. К тому же у Кохно много богатых знакомых, которые могли бы помочь. Впрочем, нет худа без добра — знаменитость призналась, что за это время многое осознала.

«Еще до прилета в Мексику я каждый день думала о концертах, проектах, о том, как бы заработать и где. А сейчас я хожу по улицам, вижу улыбки на лицах людей и понимаю, что я в какой-то момент перестала жить. Я забыла что такое секс! Да-да, я забыла, что это такое — сидеть в ресторане или в кино за руку с мужчиной, не думая о том, что нужно куда-то бежать. Я вообще забыла, что я девушка, женщина!» — заключила Мария.

В комментариях ей снова указали на ложь и уточнили, что на самом деле Кохно уже в Москве. Другие пользователи поддержали звезду телестройки и похвалили очередные фото.

«Маш, в таком прикиде можно до отеля и не вернуться. Не страшно с полуголыми ……. (грудью — Прим.ред) ходить по ночным улицам? Перед кем там попой крутить?»

«Внешность — полный отпад»;

«Машуль, не вешай нос! Ты молода, красива — все у тебя будет! Все эти трудности временны»;

«Какая ты шикарная, Маша», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» показала аппетитные ягодицы в нескромной позе.